A Rotam (Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas) de São Sebastião apreendeu 1,4 kg de drogas.
A ação ocorreu na quarta-feira (28), no bairro Topolândia.
O suspeito que portava os entorpecentes fugiu pela mata.
Ocorrência
Durante patrulhamento na rua Mário de Souza Prado, os policiais tentaram abordar um homem que levava uma mochila e usava uma camiseta cinza e um boné vermelho.
Ao ver a viatura, ele correu para o matagal, não sendo mais visto. No caminho, dispensou a mochila.
Itens Apreendidos
Dentro da mochila, os guardas encontraram 882 porções de drogas e R$ 980 em dinheiro.
A droga estava porcionada em:
-
557 porções de cocaína (792g)
219 porções de crack (216g)
106 porções de maconha (429g)
O material foi apresentado na Delegacia Central de São Sebastião, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.