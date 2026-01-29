A Rotam (Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas) de São Sebastião apreendeu 1,4 kg de drogas.

A ação ocorreu na quarta-feira (28), no bairro Topolândia.

