29 de janeiro de 2026
SUSPEITO FUGIU

Rotam apreende 1,4 kg de drogas na Topolândia, em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Rotam
Drogas localizadas na mochila do suspeito fugitivo
Drogas localizadas na mochila do suspeito fugitivo

A  Rotam (Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas) de São Sebastião apreendeu 1,4 kg de drogas.

A ação ocorreu na quarta-feira (28), no bairro Topolândia.

O suspeito que portava os entorpecentes fugiu pela mata.

Ocorrência

Durante patrulhamento na rua Mário de Souza Prado, os policiais tentaram abordar um homem que levava uma mochila e usava uma camiseta cinza e um boné vermelho.

Ao ver a viatura, ele correu para o matagal, não sendo mais visto. No caminho, dispensou a mochila.

Itens Apreendidos

Dentro da mochila, os guardas encontraram 882 porções de drogas e R$ 980 em dinheiro.

A droga estava porcionada em:

  • 557 porções de cocaína (792g)

  • 219 porções de crack (216g)

  • 106 porções de maconha (429g)

    • O material foi apresentado na Delegacia Central de São Sebastião, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

