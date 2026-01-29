Uma mulher foi flagrada ao tentar entrar no CDP (Centro de Detenção Provisória) “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira”, em Caraguatatuba, portando entorpecentes.
Ela descartou um invólucro de maconha no cesto de lixo, após ser submetida ao exame de imagem durante o procedimento de revista.
A visitante pretendia entregar a droga ao seu companheiro, que está custodiado na unidade.
Ocorrência
Ao passar pelo escâner corporal, o equipamento acusou irregularidades na imagem do corpo da visitante, indicando presença de entorpecentes.
Uma segunda varredura para confirmação foi solicitada pela Polícia Penal, mas antes do reexame, as policiais de plantão flagraram a suspeita tentando descartar um invólucro em um cesto de lixo próximo.
Os agentes constataram que se tratava de 107 gramas de maconha.
Diante do flagrante, a mulher foi imediatamente suspensa do rol de visitas da Secretaria da Administração Penitenciária e encaminhada à Delegacia de Polícia Central de Caraguatatuba para o registro do boletim de ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis.