Uma mulher foi flagrada ao tentar entrar no CDP (Centro de Detenção Provisória) “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira”, em Caraguatatuba, portando entorpecentes.

Ela descartou um invólucro de maconha no cesto de lixo, após ser submetida ao exame de imagem durante o procedimento de revista.

