OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
REAJUSTE

Tarifa de ônibus em São José dos Campos começa a custar R$ 6,50

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Tarifa de ônibus em São José dos Campos passa a custar R$ 6,50
A nova tarifa do transporte público de São José dos Campos começa a ser cobrada nesta quinta-feira (29).

Com o reajuste oficializado pela Prefeitura, o valor da passagem subiu para R$ 6,50 para quem paga em dinheiro ou cartões de débito e crédito.

De acordo com a administração municipal, o aumento de 8,33% foi necessário para manter o equilíbrio financeiro dos contratos de concessão do sistema de transporte.

Novos valores

Confira os novos valores válidos a partir de hoje:

  • R$ 6,50: Pagamento em dinheiro ou cartão de débito/crédito.
  • R$ 6,30: Vale-transporte (crédito feito pelo empregador).
  • R$ 5,25: Cartão de transporte comum (recarregado pelo usuário).
  • R$ 2,50: Estudantes.
  • R$ 4,75: Cartão comum aos domingos.
  • R$ 6,50: Transporte alternativo (vans).

Regra de transição

Os passageiros que já possuem saldo no Bilhete Único (comum, vale-transporte ou estudante) poderão utilizar os créditos pelo valor da tarifa anterior por até 30 dias, contados a partir desta quinta-feira.

Após o período, o desconto dos créditos ocorrerá obedecendo a nova tarifa.

