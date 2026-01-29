A nova tarifa do transporte público de São José dos Campos começa a ser cobrada nesta quinta-feira (29).

Com o reajuste oficializado pela Prefeitura, o valor da passagem subiu para R$ 6,50 para quem paga em dinheiro ou cartões de débito e crédito.

De acordo com a administração municipal, o aumento de 8,33% foi necessário para manter o equilíbrio financeiro dos contratos de concessão do sistema de transporte.

Novos valores