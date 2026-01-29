A nova tarifa do transporte público de São José dos Campos começa a ser cobrada nesta quinta-feira (29).
Com o reajuste oficializado pela Prefeitura, o valor da passagem subiu para R$ 6,50 para quem paga em dinheiro ou cartões de débito e crédito.
De acordo com a administração municipal, o aumento de 8,33% foi necessário para manter o equilíbrio financeiro dos contratos de concessão do sistema de transporte.
Novos valores
Confira os novos valores válidos a partir de hoje:
- R$ 6,50: Pagamento em dinheiro ou cartão de débito/crédito.
- R$ 6,30: Vale-transporte (crédito feito pelo empregador).
- R$ 5,25: Cartão de transporte comum (recarregado pelo usuário).
- R$ 2,50: Estudantes.
- R$ 4,75: Cartão comum aos domingos.
- R$ 6,50: Transporte alternativo (vans).
Regra de transição
Os passageiros que já possuem saldo no Bilhete Único (comum, vale-transporte ou estudante) poderão utilizar os créditos pelo valor da tarifa anterior por até 30 dias, contados a partir desta quinta-feira.
Após o período, o desconto dos créditos ocorrerá obedecendo a nova tarifa.