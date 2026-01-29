O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem 219 vagas de emprego abertas em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade.
Em destaque, há oportunidades de contratações administrativas e para a construção civil, destinadas às obras da CDHU no município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Há ainda muitas vagas nas áreas de serviço, comércio, gastronomia e outras com exigência de formação técnica. Para conferir, o candidato deve acessar o link:
Os interessados devem comparecer ao endereço mais próximo de sua residência portando RG, CPF e currículo atualizado.
Moradores da região sul devem se dirigir ao Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), localizado na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. Os currículos são recebidos das 8h às 14h.
A população das regiões norte e central pode procurar por atendimento no PAT, na rua Taubaté, nº 520, no Sumaré. Mais informações pelo telefone (12) 3882-5211.