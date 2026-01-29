O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem 219 vagas de emprego abertas em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade.

Em destaque, há oportunidades de contratações administrativas e para a construção civil, destinadas às obras da CDHU no município.

