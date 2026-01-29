A Polícia Militar realizou a captura de dois homens procurados pela Justiça durante um patrulhamento ostensivo na orla da Praia Grande, em Ubatuba.
As ações ocorreram na avenida Armando Barros Pereira, na última quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, após as equipes notarem o comportamento suspeito e o nervosismo de grupos distintos ao avistarem as viaturas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na primeira abordagem, os policiais identificaram um homem com mandado de prisão em aberto por roubo.
Em outra verificação, no mesmo local, outro suspeito foi abordado e, após consulta aos sistemas, constatou-se que ele era procurado por tráfico de drogas.
Ambos foram capturados e conduzidos pelas equipes da Polícia Militar à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
Os detidos permanecem à disposição da Justiça.