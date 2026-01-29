29 de janeiro de 2026
EM UBATUBA

PM captura dois foragidos durante patrulhamento na Praia Grande

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A Polícia Militar realizou a captura de dois homens procurados pela Justiça durante um patrulhamento ostensivo na orla da Praia Grande, em Ubatuba.

As ações ocorreram na avenida Armando Barros Pereira, na última quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, após as equipes notarem o comportamento suspeito e o nervosismo de grupos distintos ao avistarem as viaturas.

Na primeira abordagem, os policiais identificaram um homem com mandado de prisão em aberto por roubo.

Em outra verificação, no mesmo local, outro suspeito foi abordado e, após consulta aos sistemas, constatou-se que ele era procurado por tráfico de drogas.

Ambos foram capturados e conduzidos pelas equipes da Polícia Militar à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Os detidos permanecem à disposição da Justiça.

