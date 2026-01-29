A Polícia Militar realizou a captura de dois homens procurados pela Justiça durante um patrulhamento ostensivo na orla da Praia Grande, em Ubatuba.

As ações ocorreram na avenida Armando Barros Pereira, na última quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, após as equipes notarem o comportamento suspeito e o nervosismo de grupos distintos ao avistarem as viaturas.

