O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) já aprovou R$ 28,8 bilhões para a Embraer desde janeiro de 2023 até o fim de 2025, sendo que R$ 27,13 bilhões foram destinados à exportação de 169 aeronaves.

Outros R$ 1,68 bilhão foram liberados para o desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo o apoio à Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer dedicada ao mercado de mobilidade aérea urbana, que engloba os eVtols, popularmente conhecidos como carros voadores.