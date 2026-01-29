O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) já aprovou R$ 28,8 bilhões para a Embraer desde janeiro de 2023 até o fim de 2025, sendo que R$ 27,13 bilhões foram destinados à exportação de 169 aeronaves.
Outros R$ 1,68 bilhão foram liberados para o desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo o apoio à Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer dedicada ao mercado de mobilidade aérea urbana, que engloba os eVtols, popularmente conhecidos como carros voadores.
Em dezembro, a Eve anunciou a aprovação de um financiamento de R$ 200 milhões pelo banco para o projeto de carros voadores da empresa.
Nessa soma de R$ 28,8 bilhões para a Embraer estão novas liberações recentes do BNDES que ainda não foram anunciadas. Por questões contratuais, o banco disse que ainda não pode revelar os valores e para quais projetos da empresa eles irão.
Os recursos injetados na Embraer pelo BNDES desde 2023 foram 108% maiores que o apoio da instituição para a empresa durante toda a gestão anterior, de 2019 a 2022, quando somou R$ 13,8 bilhões.
Além dos financiamentos, o banco comprou participação acionária na Eve, após aporte extra de R$ 405,3 milhões por meio da BNDESPar.
"O apoio a empresas brasileiras, como a Embraer, para que conquistem cada vez mais novos mercados pelo mundo é um dos eixos principais da Nova Indústria Brasil, política industrial do governo do presidente Lula", diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.
"Entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, o banco já financiou com R$ 56 bilhões a exportação dos mais diversos produtos nacionais, contribuindo para fortalecer as empresas e gerar empregos qualificados."
* Com informações do jornal Folha de S.Paulo