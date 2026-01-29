29 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SOB INTENSA CHUVA

Autor de feminicídio é preso em Ubatuba após fuga pelo telhado

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma denúncia anônima levou à captura de um foragido, procurado pela Justiça por feminicídio.

A prisão ocorreu na quarta-feira (28), no bairro Parque dos Ministérios, em Ubatuba, após o suspeito tentar fugir pelos telhados de imóveis vizinhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no próprio município, ainda no mês de janeiro, ocasião em que foi expedido o mandado de prisão contra o autor.

A denúncia apontava a residência onde ele estava escondido e a polícia se dirigiu ao local para averiguação dos fatos.

Ao perceber a presença da equipe, o homem tentou fugir pelos telhados dos imóveis vizinhos, mesmo sob intensa chuva e condições adversas.

Ele foi alcançado e capturado, permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários