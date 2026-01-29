Uma denúncia anônima levou à captura de um foragido, procurado pela Justiça por feminicídio.
A prisão ocorreu na quarta-feira (28), no bairro Parque dos Ministérios, em Ubatuba, após o suspeito tentar fugir pelos telhados de imóveis vizinhos.
O crime ocorreu no próprio município, ainda no mês de janeiro, ocasião em que foi expedido o mandado de prisão contra o autor.
A denúncia apontava a residência onde ele estava escondido e a polícia se dirigiu ao local para averiguação dos fatos.
Ao perceber a presença da equipe, o homem tentou fugir pelos telhados dos imóveis vizinhos, mesmo sob intensa chuva e condições adversas.
Ele foi alcançado e capturado, permanecendo à disposição da Justiça.