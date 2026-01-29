Uma denúncia anônima levou à captura de um foragido, procurado pela Justiça por feminicídio.

A prisão ocorreu na quarta-feira (28), no bairro Parque dos Ministérios, em Ubatuba, após o suspeito tentar fugir pelos telhados de imóveis vizinhos.

