29 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SORTE GRANDE

Sortudo de Taubaté faz a quina e leva R$ 94,6 mil na Mega-Sena

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Aposta foi premiada em Taubaté
Aposta foi premiada em Taubaté

Uma aposta de Taubaté acertou as cinco dezenas da Mega-Sena no sorteio de terça-feira (27) e ganhou R$ 94,6 mil. A aposta foi realizada na Lobo Loterias, na região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O jogo foi simples, mas com sete dezenas apostadas. O bilhete custou R$ 42. O valor total do prêmio foi de R$ 94.606,96.

Os números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 – 57.

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhuma aposta faturou o prêmio principal, que acumulou em R$ 102 milhões.

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para acontecer nesta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários