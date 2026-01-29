Uma aposta de Taubaté acertou as cinco dezenas da Mega-Sena no sorteio de terça-feira (27) e ganhou R$ 94,6 mil. A aposta foi realizada na Lobo Loterias, na região central da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O jogo foi simples, mas com sete dezenas apostadas. O bilhete custou R$ 42. O valor total do prêmio foi de R$ 94.606,96.
Os números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 – 57.
Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhuma aposta faturou o prêmio principal, que acumulou em R$ 102 milhões.
O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para acontecer nesta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo.