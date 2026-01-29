A Polícia Civil investiga uma onda de furtos a residências em Jacareí registrada ao longo de janeiro e informou que, após recuperar dois laptops levados de uma casa em condomínio de alto padrão, localizou um suspeito e encontrou objetos ligados aos crimes, além de roupas que teriam sido usadas durante as ações.

De acordo com comunicado da Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí e do 2º Distrito Policial, o trabalho faz parte de uma investigação que apura furtos a residências em Jacareí em condomínios de alto padrão e também em bairros da cidade.