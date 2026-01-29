A Polícia Civil investiga uma onda de furtos a residências em Jacareí registrada ao longo de janeiro e informou que, após recuperar dois laptops levados de uma casa em condomínio de alto padrão, localizou um suspeito e encontrou objetos ligados aos crimes, além de roupas que teriam sido usadas durante as ações.
De acordo com comunicado da Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí e do 2º Distrito Policial, o trabalho faz parte de uma investigação que apura furtos a residências em Jacareí em condomínios de alto padrão e também em bairros da cidade.
Segundo a polícia, em 15 de janeiro equipes conseguiram reaver dois laptops que haviam sido furtados de uma residência. A partir dessa recuperação, os investigadores aprofundaram diligências para identificar o autor e a destinação dos objetos levados.
Com a continuidade do trabalho, policiais foram até um apartamento onde estaria um homem identificado pelas iniciais R.M.C., conhecido como “Louco” ou “Loquinho”.
Durante buscas, foram encontrados itens relacionados aos furtos a residências em Jacareí e também roupas que, de acordo com a apuração, teriam sido usadas pelo criminoso nas datas dos delitos.
A Polícia Civil informou que localizou diversos itens ligados aos furtos investigados e as roupas supostamente usadas nas ações. O comunicado não detalhou a lista completa de objetos, mas confirmou as seguintes apreensões/recuperações: dois laptops recuperados, roupas apontadas como as usadas pelo autor durante os furtos (materiais recolhidos para análise) e outros itens relacionados aos furtos (descrição completa não divulgada no comunicado).
Todos os materiais recolhidos devem subsidiar a investigação, com análise de procedência, comparação com boletins de ocorrência e eventual reconhecimento pelas vítimas, além de outras diligências para esclarecer autoria e participação de terceiros.
O 2º DP de Jacareí afirma que, durante o mês de janeiro, ocorreram diversos furtos em condomínios de alto padrão e em residências em bairros dentro da área da distrital. A apuração tenta identificar o padrão das ações, rotas de fuga, possíveis receptadores e se há mais de um envolvido.