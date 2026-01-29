Uma doméstica é investigada por uma série de furtos de joias em três apartamentos no Jardim Aquarius, bairro nobre da zona oeste de São José dos Campos.
Policiais do 8º Distrito Policial cumpriram, na quarta-feira (28), mandado de busca e apreensão no âmbito das investigações que apuram furto qualificado por abuso de confiança.
Durante a diligência, no imóvel da doméstica, de 50 anos, no Jardim Uirá, foram localizados e apreendidos diversos adornos pessoais e um celular, que serão analisados para verificar possível relação com os furtos registrados no fim de 2025.
Segundo apuração inicial, os três casos ocorreram em apartamentos do Jardim Aquarius. A soma dos bens subtraídos declarada em boletins de ocorrência chega a R$ 430 mil. A Polícia Civil ainda não divulgou uma avaliação oficial do valor das joias apreendidas.
No cumprimento do mandado, a polícia apreendeu itens descritos como adornos pessoais de modelos variados.
Confira a relação informada no registro: 37 anéis de modelos diversos, 25 pares de brincos de modelos diversos, 32 brincos avulsos (sem o par), 18 braceletes de modelos diversos, 9 pulseiras de modelos diversos, 26 colares de diversos modelos, 15 pingentes de modelos diversos, 4 relógios de modelos variados, 10 presilhas para cabelo de modelos diversos e um telefone celular (Samsung) apreendido.
As apreensões constam no boletim de cumprimento do mandado e deverão subsidiar novas diligências da investigação. A apuração vai analisar rotinas, períodos de trabalho, possíveis imagens, além de confrontar relatos das vítimas com os itens recolhidos.