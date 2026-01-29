Uma doméstica é investigada por uma série de furtos de joias em três apartamentos no Jardim Aquarius, bairro nobre da zona oeste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais do 8º Distrito Policial cumpriram, na quarta-feira (28), mandado de busca e apreensão no âmbito das investigações que apuram furto qualificado por abuso de confiança.