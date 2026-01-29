Um homem foi preso e quase 2 mil porções de drogas foram apreendidas no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos.

A ação ocorreu na quarta-feira (28), com a entrada da equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua José Pereira Filho.