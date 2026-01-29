29 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO EM SÃO JOSÉ

PM localiza 2 mil porções de drogas e prende vigilante do tráfico

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões da PM no bairro Alto da Ponte
Apreensões da PM no bairro Alto da Ponte

Um homem foi preso e quase 2 mil porções de drogas foram apreendidas no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu na quarta-feira (28), com a entrada da equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua José Pereira Filho.

Quando percebeu a presença dos policiais, um homem tentou alertar os envolvidos e o comportamento despertou suspeita, o que motivou a abordagem.

Os militares realizaram uma varredura na área e localizaram duas sacolas escondidas em uma região de mata, contendo:

  • 679 pinos de cocaína
  • 653 porções de cocaína
  • 648 porções de crack
  • um comprimido de ecstasy

O homem confessou atuar na vigilância do local para o tráfico de drogas recebendo pagamento pela atividade.

Constatou-se também que ele já possuía antecedentes criminais.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça pelo crime de associação ao tráfico de drogas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários