Um homem foi preso e quase 2 mil porções de drogas foram apreendidas no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos.
A ação ocorreu na quarta-feira (28), com a entrada da equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua José Pereira Filho.
Quando percebeu a presença dos policiais, um homem tentou alertar os envolvidos e o comportamento despertou suspeita, o que motivou a abordagem.
Os militares realizaram uma varredura na área e localizaram duas sacolas escondidas em uma região de mata, contendo:
- 679 pinos de cocaína
- 653 porções de cocaína
- 648 porções de crack
- um comprimido de ecstasy
O homem confessou atuar na vigilância do local para o tráfico de drogas recebendo pagamento pela atividade.
Constatou-se também que ele já possuía antecedentes criminais.
Diante dos fatos, o suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça pelo crime de associação ao tráfico de drogas.