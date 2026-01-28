O jogo entre São Bento e São José ficou paralisado por 40 minutos durante o segundo tempo na noite desta quarta-feira (28), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Na oportunidade, o diretor executivo da Águia, Sidiclei Menezes, passou mal e a primeira informação seria de arritmia cardíaca.

Assim, precisou deixar o estádio de ambulância para ir ao hospital, onde já estaria recuperado. Porém, com a saída da ambulância com UTI do estádio, o jogo ficou paralisado e só foi retomado com a volta do veículo.