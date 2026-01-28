O Taubaté arracou empate por 1 a 1 com o Linense na noite desta quarta-feira (28), no estádio Gilbertão, em Lins. Essa partida valeu pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2.
Desta maneira, o Burro da Central, comandado pelo técnico Dyego Coelho, continua sem vencer no campeonato, mas ao menos encerra a série de duas derrotas seguidas. E, com 4 pontos, ao menos deixa a zona de rebaixamento no número de gols marcados em relação ao Grêmio Prudente. Já o Linense foi a 8 pontos, caindo para o oitavo lugar.
Na próxima rodada, o Taubaté joga em casa domingo (1), a partir das 15h, quando recebe o Ituano, no estádio Joaquinzão. E o Linense joga um dia antes, às 19h, quando visita o Sertãozinho.
Como foi o jogo
Em campo, o Taubaté chegou com perigo logo aos 50 segundos. Em chutede fora da área de Bernardo Rosa, o goleiro fez boa defesa. E os chutes de longe eram o recurso do Burrão. Aos 15min, desta vez com Rodrigo Gaia, o goleiro segurou firme.
No setor defensivo, o Burrão não tinha muitos problemas, já que o Linense praticamente não criava. E jogo ficava travado no meio de campo em determinados momentos.
A primeira chance dos donos da casa veio aos28min, quando o zagueiro Luanderson errou na saída de bola e o atacante do Linense , Vinis, se aproveitou e chutou em cima de Samuel Pires, que fez grande defesa.
Em seguida, aos 32min, em lançamento em profundidade, Kauê entrou na área, tentou passar por dois zagueiros, caiu e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o volante Rodrigo Potiguar bateu forte, no canto direito baixo e fez 1 a 0.
Depois do gol, o técnico taubateano fez duas alterações, ainda na primeira etapa, para tentar melhorar o time em campo. Com isso, o time da região melhorou e pressionou nos minutos finais, embora sem conseguir converter em gol.
Segundo tempo
Na etapa final, o Linense começou melhor, com o Taubaté acuado, sem conseguir reagir. Aos 11min, David recebeu livre na esquerda, avançou e bateu à esquerda do gol, com perigo.
Contudo, na primeira chegada, o Burrão empatou, aos 13min. No lance, Zé Pagliarini, que entrou durante o jogo, avançou pela direita e mandou a bomba no gol: 1 a 1.
Aos 16min, Samuel Pires salvou o Taubaté após falta cobrada por Henrique. Ele bateu de longe e o goleiro espalmou.
Em seguida, aos 22min, o Burrão perdeu a grande chance de virar o placar, quando Luan Santos avançou pela direita e bateu cruzado, passando perto da trave.
Melhor naquele momento, o Taubaté quase virou em lance parecido, no minuto seguinte. Ali, Macário apareceu livre pela direita e Harrison se antecipou para desviar para escanteio.
Nos contra-ataques, o Burrão era mais perigoso e, aos 40min, quase marcou com Maranhão, que chutou cruzado e o goleiro defendeu.
Outra grande chegada do Taubaté veio aos 42min, quando veio o chute ao gol e Diego Jussani, de barriga, salvou em cima da linha. E, aos 49min, Ariel perdeu outra chance incrível, quando entrou na área e tocou para marcar, mas Harrison fez uma defesa espetacular, salvando com o braço.
Ficha técnica
Linense
Harrison; Kaue Leonardo (Athyrson), Joanderson, Bruno Azevedo (Pedrinho) e Jussani; Rafinha (Lucas Vital), Rodolfo Potiguar, Henrique e Caio Rafael; Vinicius Alves e Fábio Azevedo (Deivid). Técnico: Sandro Sargentim
Taubaté
Samuel Pires; Mikka, Luanderson, Luizão (Luan Santos) e Eduardo Diniz; Renan Diniz, Rodrigo Gaia, Wesley Fraga (André Claus) e Bernardo Rosa (Zé Pagliarini); Romarinho (Maranhão) e Macário (Ariel). Técnico: Dyego Coelho
Gols: Rodrigo Potiguar, aos 34min do 1º tempo; Zé Pagliarini aos 13min do 2º. Árbitro: Rinaldo Diego de Oliveira. Local: estádio Gilbertão, em Lins. Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Cartões amarelos: Luizão, Dyego Coelho (T); Joanderson (L)