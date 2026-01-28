O Taubaté arracou empate por 1 a 1 com o Linense na noite desta quarta-feira (28), no estádio Gilbertão, em Lins. Essa partida valeu pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2.

Desta maneira, o Burro da Central, comandado pelo técnico Dyego Coelho, continua sem vencer no campeonato, mas ao menos encerra a série de duas derrotas seguidas. E, com 4 pontos, ao menos deixa a zona de rebaixamento no número de gols marcados em relação ao Grêmio Prudente. Já o Linense foi a 8 pontos, caindo para o oitavo lugar.