Em jogo marcado pelo susto do dirigente Sidiclei Menezes, que passou mal e foi levado para o hospital, o São José venceu o São Bento por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2. A partida marcou a estreia do técnico Jorge Castilho no comando da Águia do Vale.

Agora, o time da região volta a triunfar, dá um pontapé na crise e chega aos 7 pontos, em nono lugar, perto da zona de classificação. E o time de Sorocaba, que ainda não pontuou, segue na lanterna.