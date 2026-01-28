Em jogo marcado pelo susto do dirigente Sidiclei Menezes, que passou mal e foi levado para o hospital, o São José venceu o São Bento por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2. A partida marcou a estreia do técnico Jorge Castilho no comando da Águia do Vale.
Agora, o time da região volta a triunfar, dá um pontapé na crise e chega aos 7 pontos, em nono lugar, perto da zona de classificação. E o time de Sorocaba, que ainda não pontuou, segue na lanterna.
Na próxima rodada, a Águia do Vale vai jogar em casa, quando recebe a Inter de Limeira no sábado (31), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
Como foi o jogo
O jogo começou truncado, com muita disputa no meio de campo e poucas chegadas ao ataque. Apenas aos 7min o São José chegou pela primeira vez, em chute cruzado, da esquerda, que o goleiro Vágner espalmou para frente.
Depois, o São Bent6o respondeu aos 14min, com Coutinho, que recebeu na direita e bateu para defesa de Gabriel Affonso, que desviou para escanteio. Na cobrança, veio um desvio de cabeça de Vinícius Poz e o goleiro da Águia fez outra grande defesa.
Ali, o jogo ficou corrido e, no minuto seguinte, o São José quase marcou, em cruzamento da esquerda, que Michel Paulista desviou de cabeça. A bola passou à direita de Vágner, com muito perigo.
Nos minutos finais do primeiro tempo, o time da casa melhorou e chegou a assustar o São José em algumas chegadas. Mas, na melhor das chances, Gabriel Affonso espalmou para escanteio uma falta batida da intermediária.
Segundo tempo
Na etapa final, a Águia começou melhor e quase marcou aos 55 segundos. Após cruzamento de Thomaz Carvalho, a bola sobrou para Lucas Reis, livre, que não conseguiu dominar com qualidade e a bola saiu.
Outra boa chegada da Águia veio aos 8min, em tabela rápida tabela pela esquerda, mas a finalização foi em cima do goleiro Vágner.
Mas, quando o jogo estava fraco tecnicamente, a partida foi paralisada aos 20min, quando houve atendimento de uma ambulância de alguém do staff do São José, durante a parada técnica. Depois, houve a confirmação que foi o diretor Sidiclei Menezes, que passou mal e foi levado ao hospital. Assim, o jogo só foi retomado cerca de 40min depois, para aguardar a volta da ambulância ao estádio.
Na volta do jogo, o São Bento quase marcou um golaço de bicicleta, com Juan Leite, que mandou a bomba à direita do goleiro da Águia.
Contudo, quem abriu o placar foi o time da região, aos 122min. E foi um golaço do atacante Rikelmi, que arrancou pela esquerda e bateu cruzado, forte, no canto esquerdo: 1 a 0, golaço. E, nos acréscimos, Luis Otávio perdeu grande chance de ampliar, quando avançou pela direita e chutou por cima, com muito perigo. Em seguida, ele perdeu outra chance clara, por cima do gol, em outro contra-golpe da Águia. Ao menos, a vitória foi assegurada.
Ficha técnica
São Bento
Vágner; Cauê Raphael, Vinicius Poz, Casagrande e Barreto (Marcinho); Fabio Bahia, Casagrande, Abner e Coutinho (Gustavo Nunes); Bortoluzo (Kaio Chagas) e Lucas Menezes (Juan Leite). Técnico: Alan Dotti
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Carlos Henrique (Felippe Borges); Luis Otávio, Thomaz Carvalho (Martinelli) e Michel Paulista (Clessione); Rikelmi, Lucas Reis (Danilo) e Rodrigo Carioca (Pedro Arthur). Técnico: Jorge Castilho.
Gols: Rikelmi, aos 122min do 2º tempo. Árbitro: Juliano José Alves Rodrigues. Local: estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Cartões amarelos: Abner (SB); Rodrigo Carioca (SJ) Público: 1.217. Renda: R$ 5.920