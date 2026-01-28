A Polícia Civil de São José dos Campos cumpriu, na manhã desta quarta-feira (28), um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura o furto de joias de alto valor, avaliadas em cerca de R$ 430 mil. A ação foi realizada por equipes do 8º Distrito Policial.

O mandado foi expedido pelo Juízo de Garantias da 9ª Região Administrativa Judiciária, e teve como alvo uma mulher investigada por envolvimento no crime.