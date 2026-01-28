A Polícia Civil de São José dos Campos cumpriu, na manhã desta quarta-feira (28), um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura o furto de joias de alto valor, avaliadas em cerca de R$ 430 mil. A ação foi realizada por equipes do 8º Distrito Policial.
O mandado foi expedido pelo Juízo de Garantias da 9ª Região Administrativa Judiciária, e teve como alvo uma mulher investigada por envolvimento no crime.
Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram e apreenderam diversos adornos pessoais, entre eles anéis, colares, braceletes, brincos e relógios, além de um telefone celular pertencente à investigada. Todo o material foi fotografado, apreendido formalmente e encaminhado à autoridade policial para análise e instrução das próximas etapas da investigação.
Segundo a Polícia Civil, o mandado decorre de uma investigação iniciada a partir de três boletins de ocorrência, que resultaram na abertura de três inquéritos policiais. As vítimas relataram o desaparecimento de joias de alto valor de dentro de residências localizadas no bairro Aquarius, na zona oeste de São José dos Campos. Em todos os casos, não havia sinais de arrombamento.
As apurações indicam que a investigada era uma das poucas pessoas com acesso aos cômodos onde as joias eram guardadas, já que trabalhava como empregada doméstica nos imóveis. A análise de imagens de câmeras de segurança internas apontou indícios de que ela teria se aproveitado da relação de confiança para subtrair os bens, adotando condutas compatíveis com ocultação dos objetos e comportamento evasivo posteriormente.
As investigações continuam, com a análise detalhada do material apreendido e a adoção das medidas legais cabíveis para o esclarecimento dos fatos.