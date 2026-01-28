28 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Acidente entre caminhão e carro deixa veículo em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente foi registrado em São José
Acidente foi registrado em São José

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (28) na marginal da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A colisão aconteceu em frente à loja Voney, na avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes.

De acordo com informações apuradas no local, um caminhão que transportava uma caçamba atingiu um carro de passeio. Com o impacto, o veículo foi arremessado contra um poste de iluminação pública e ficou completamente destruído.

Apesar da gravidade da colisão e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Por causa do acidente, o trânsito ficou intenso na região, já que a via passou a operar com apenas uma faixa liberada, provocando lentidão para os motoristas que trafegavam pelo trecho durante o período da tarde.

Equipes foram acionadas para atendimento da ocorrência e organização do tráfego no local.

