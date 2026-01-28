A forte chuva que atingiu São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (28) provocou estragos em diferentes regiões da cidade, com registro de quedas de árvores, danos à rede elétrica, prejuízos materiais e interrupção no fornecimento de energia.

Na região leste, no Jardim Ismênia, uma árvore caiu na avenida Uberaba e acabou puxando um poste de fiação elétrica, que atingiu um carro estacionado na via. Após o incidente, moradores relataram falta de energia no bairro no início da noite.