A forte chuva que atingiu São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (28) provocou estragos em diferentes regiões da cidade, com registro de quedas de árvores, danos à rede elétrica, prejuízos materiais e interrupção no fornecimento de energia.
Na região leste, no Jardim Ismênia, uma árvore caiu na avenida Uberaba e acabou puxando um poste de fiação elétrica, que atingiu um carro estacionado na via. Após o incidente, moradores relataram falta de energia no bairro no início da noite.
Já na região norte, bairros também ficaram sem fornecimento de energia elétrica, após a queda de árvores e danos à rede. No bairro Alto da Ponte, árvores caíram dentro de uma garagem que abriga ônibus do transporte público municipal, atingindo novos ônibus elétricos de São José dos Campos. Parte da cobertura da garagem cedeu e caiu sobre outros veículos.
De acordo com informações apuradas, um ônibus da frota da Viação Saens Peña foi atingido pela queda da estrutura. Ao todo, três veículos foram danificados.
A EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, foi acionada para atender as ocorrências. No entanto, até por volta das 18h50, não havia um balanço oficial sobre quantos bairros estavam sem energia na cidade.
Em nota, a Busvale, Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Vale do Paraíba, lamentou o ocorrido. Segundo a entidade, por volta das 16h, fortes chuvas provocaram a queda de três árvores na garagem da Viação Saens Peña, atingindo três ônibus. Não houve registro de feridos.
“A entidade reforça que o evento foi causado por uma catástrofe ambiental, fora do controle da empresa. Os danos materiais estão sendo apurados, e todos os procedimentos de segurança e manutenção preventiva do local são realizados regularmente, seguindo normas técnicas e ambientais”, informou a associação.
Equipes seguem monitorando os impactos da chuva, e a orientação é para que moradores evitem áreas com fios caídos, árvores instáveis e alagamentos, além de acompanhar os comunicados oficiais.