Ventos chegam a 117 km/h em São José dos Campos, segundo a Prefeitura, durante a sequência de chuva entre a tarde de terça-feira (27) e esta quarta-feira (28), causando quedas de árvores e galhos e atingindo ônibus, residências e a UPA Alto da Ponte.
Até o momento, não há registro de feridos. O volume de chuva informado pelo município foi de 43 mm, com ventos na região norte chegando a 117 km/h. Na tarde desta quarta-feira, um temporal já tinha provocado estragos na zona norte, incluindo danos na garagem da Saens Peña e impactos em ônibus elétricos.
De acordo com a Prefeitura, os atendimentos por queda de árvores e galhos, além de outros danos, ocorreram em diversos bairros. A região norte concentrou parte das ocorrências e também houve registros nas regiões leste e central.
As equipes da Prefeitura atuam de forma integrada com Secretaria de Manutenção da Cidade, Defesa Civil, Urbam e Mobilidade Urbana, realizando remoção de galhos e árvores, desobstrução de vias e ações para garantir a segurança de pedestres e motoristas.
A orientação do município é que a população registre ocorrências pelo 156. A Prefeitura informou que segue monitorando as áreas afetadas e permanece à disposição para atendimento.
Na tarde desta quarta-feira (28), o vento forte derrubou uma árvore do terreno em frente à UPA Alto da Ponte, na região norte, bloqueando momentaneamente a entrada do prédio. Segundo a Prefeitura, ninguém foi atingido e o atendimento não foi afetado, com profissionais e pacientes em segurança.
O município informou que não houve avarias no interior da unidade e que os sistemas de energia e água estão preservados. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Equipes de manutenção chegaram ao local, desobstruíram a entrada e iniciaram a retirada de árvores e galhos no entorno. O serviço segue na manhã de quinta-feira (29), com poda e retirada de galhos ao redor da unidade.
Em outro episódio recente de chuva forte na cidade, a UPA Alto da Ponte já havia registrado transtornos pontuais, mas sem interrupção do atendimento, segundo a Prefeitura.