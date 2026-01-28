28 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHUVA

Ventos chegam a 117 km/h em São José, diz prefeitura

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ventos chegam a 117 km/h em São José, diz prefeitura
Ventos chegam a 117 km/h em São José, diz prefeitura

Ventos chegam a 117 km/h em São José dos Campos, segundo a Prefeitura, durante a sequência de chuva entre a tarde de terça-feira (27) e esta quarta-feira (28), causando quedas de árvores e galhos e atingindo ônibus, residências e a UPA Alto da Ponte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Até o momento, não há registro de feridos. O volume de chuva informado pelo município foi de 43 mm, com ventos na região norte chegando a 117 km/h. Na tarde desta quarta-feira, um temporal já tinha provocado estragos na zona norte, incluindo danos na garagem da Saens Peña e impactos em ônibus elétricos.

De acordo com a Prefeitura, os atendimentos por queda de árvores e galhos, além de outros danos, ocorreram em diversos bairros. A região norte concentrou parte das ocorrências e também houve registros nas regiões leste e central.

As equipes da Prefeitura atuam de forma integrada com Secretaria de Manutenção da Cidade, Defesa Civil, Urbam e Mobilidade Urbana, realizando remoção de galhos e árvores, desobstrução de vias e ações para garantir a segurança de pedestres e motoristas.

A orientação do município é que a população registre ocorrências pelo 156. A Prefeitura informou que segue monitorando as áreas afetadas e permanece à disposição para atendimento.

Na tarde desta quarta-feira (28), o vento forte derrubou uma árvore do terreno em frente à UPA Alto da Ponte, na região norte, bloqueando momentaneamente a entrada do prédio. Segundo a Prefeitura, ninguém foi atingido e o atendimento não foi afetado, com profissionais e pacientes em segurança.

O município informou que não houve avarias no interior da unidade e que os sistemas de energia e água estão preservados. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Equipes de manutenção chegaram ao local, desobstruíram a entrada e iniciaram a retirada de árvores e galhos no entorno. O serviço segue na manhã de quinta-feira (29), com poda e retirada de galhos ao redor da unidade.

Em outro episódio recente de chuva forte na cidade, a UPA Alto da Ponte já havia registrado transtornos pontuais, mas sem interrupção do atendimento, segundo a Prefeitura.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários