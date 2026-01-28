Ventos chegam a 117 km/h em São José dos Campos, segundo a Prefeitura, durante a sequência de chuva entre a tarde de terça-feira (27) e esta quarta-feira (28), causando quedas de árvores e galhos e atingindo ônibus, residências e a UPA Alto da Ponte.

Até o momento, não há registro de feridos. O volume de chuva informado pelo município foi de 43 mm, com ventos na região norte chegando a 117 km/h. Na tarde desta quarta-feira, um temporal já tinha provocado estragos na zona norte, incluindo danos na garagem da Saens Peña e impactos em ônibus elétricos.