O corpo do contador Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos, foi sepultado na manhã desta quarta-feira (28), no Cemitério Municipal de São Sebastião, no Litoral Norte. O velório ocorreu na Funerária Campo Vale, na região da Praia Deserta, reunindo familiares e amigos que se despediram da vítima em clima de comoção.

Wagner morreu após ser baleado no peito na manhã de segunda-feira (26), dentro de um apartamento no Parque Residencial Aquarius, em São José dos Campos. O autor do disparo, segundo a Polícia Civil, é o policial civil Zueber Pasqualino Grieco, de 67 anos, ex-marido da mulher que se relacionava com a vítima. Ele foi preso em flagrante e alegou legítima defesa.

O crime.