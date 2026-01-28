O Corpo de Bombeiros indeferiu pedido de atualização na área do projeto aprovado do Busca Busca, centro de compras instalado no prédio do antigo Shopping Faro, em São José dos Campos.
O pedido foi feito em 16 de janeiro deste ano após aprovação do projeto técnico, em 18 de setembro de 2025, conforme noticiado com exclusividade por OVALE.
A aprovação permitiu ao empreendimento iniciar formalmente as adequações da edificação às normas de segurança contra incêndio. No entanto, os Bombeiros de São José vetaram alterações no projeto aprovado.
“Houve solicitação de atualização da área do projeto, a qual foi indeferida pelo Corpo de Bombeiros por não atender aos critérios técnicos e normativos”, informou o tenente-coronel Glaucio Doederer Cafalchio de Oliveira, comandante do 11º Grupamento de Bombeiros e responsável pela corporação no Vale do Paraíba.
Segundo ele, o processo segue sob acompanhamento técnico, sendo que qualquer regularização definitiva permanece “condicionada ao cumprimento integral das exigências legais e regulamentares”.
“O Corpo de Bombeiros reafirma seu compromisso com a segurança da população, a legalidade dos processos e o rigor técnico nas atividades de fiscalização, atuando com responsabilidade e transparência no interesse público”, disse a corporação.
Após todas as adequações e a vistoria final dos bombeiros, caso tudo esteja dentro dos parâmetros técnicos, será emitido um novo AVCB, cancelando o anterior.
Entenda o caso
Fiscalização do Corpo de Bombeiros no Busca Busca identificou o uso comercial da área do subsolo do centro de compras, anteriormente aprovada para ser usada como estacionamento. A corporação notificou a loja e expediu prazo para a regularização.
Em 4 de agosto de 2025, nova vistoria constatou ampliação da área sem aprovação prévia, com nova notificação e prazo para adequação.
Diante das irregularidades, os Bombeiros determinaram, em 14 de agosto, a suspensão preventiva do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do shopping. No dia 21 do mesmo mês, foi instaurado processo administrativo de cassação do AVCB, com concessão de prazo para regularização.
Em 15 de setembro, novo ofício reiterou a permanência do processo de cassação e concedeu prazo adicional. O projeto técnico foi aprovado em 18 de setembro, permitindo que as obras fossem feitas no local.
No dia 3 de dezembro, foi aprovado um pedido de prorrogação de prazo para a conclusão das adequações, agora com término em 3 de junho de 2026.
O pacote de obras que a loja Busca Busca terá que fazer, para atender exigências do Corpo de Bombeiros, pode custar mais de R$ 1 milhão.
Em entrevista a OVALE, o comandante do Corpo de Bombeiros no Vale do Paraíba, tenente-coronel Glaucio Cafalchio, destacou que a principal preocupação era com o uso irregular do subsolo. No novo projeto, um sistema com exaustores será instalado, para a circulação de ar.
“Em caso de incêndio, haveria maior dificuldade de dispersão da fumaça, aumentando as chances de intoxicação dos clientes”, explicou.
Reação do empresário
Após a repercussão, o dono do Busca Busca, o influenciador e empresário Alex Ye, conhecido como Chefe do Benefício, afirmou em vídeo nas redes sociais que vai atender a todas as exigências.
“O Bombeiro notificou, alguns lugares precisam de alterações e adaptações. A gente tem 15 dias para apresentar um novo projeto e deixar tudo certinho. A segurança da galera vem em primeiro lugar”, disse Ye.
Mesmo com o AVCB suspenso, o Busca Busca continua em funcionamento desde sua inauguração em julho e atrai milhares de consumidores. Fenômeno nas redes sociais, Alex Ye soma mais de 14 milhões de seguidores e já anunciou planos de expansão para imóveis vizinhos ao antigo Shopping Faro e para outras cidades até o fim de 2025.