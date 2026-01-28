O Corpo de Bombeiros indeferiu pedido de atualização na área do projeto aprovado do Busca Busca, centro de compras instalado no prédio do antigo Shopping Faro, em São José dos Campos.

O pedido foi feito em 16 de janeiro deste ano após aprovação do projeto técnico, em 18 de setembro de 2025, conforme noticiado com exclusividade por OVALE.