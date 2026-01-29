A RMVale terá uma sexta-feira (30) marcada por instabilidade e tempo severo, com chuva intensa, trovoadas e risco de temporais ao longo do dia. De acordo com o Climatempo, o avanço de áreas de instabilidade mantém o céu carregado e favorece altos acumulados de chuva em várias cidades da região.
Em São José dos Campos, o dia será de sol entre muitas nuvens a nublado, com chuva já pela manhã e temporal à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19°C e 24°C, com volume elevado de chuva, chegando a 27,3 mm. Em Taubaté, o cenário é semelhante: chuva e trovoadas, mínima de 19°C, máxima de 23°C e acumulado previsto de 20,9 mm, com temporais a partir do período da tarde.
Já em Guaratinguetá, a sexta começa com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, enquanto a noite deve ser de temporal. Os termômetros oscilam entre 19°C e 23°C, com previsão de 15 mm de chuva. No Litoral Norte, Caraguatatuba enfrenta tempo severo durante todo o dia, com chuva forte e trovoadas desde a manhã até a noite. A mínima é de 21°C, a máxima de 24°C e o acumulado pode chegar a 29 mm.
Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão também terá sexta-feira chuvosa, com céu nublado e chuva forte ao longo do dia. À noite, a precipitação perde intensidade, mas não cessa. As temperaturas ficam entre 16°C e 20°C, e o volume de chuva é um dos maiores da região, com 32,5 mm previstos.