A RMVale terá uma sexta-feira (30) marcada por instabilidade e tempo severo, com chuva intensa, trovoadas e risco de temporais ao longo do dia. De acordo com o Climatempo, o avanço de áreas de instabilidade mantém o céu carregado e favorece altos acumulados de chuva em várias cidades da região.

Em São José dos Campos, o dia será de sol entre muitas nuvens a nublado, com chuva já pela manhã e temporal à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19°C e 24°C, com volume elevado de chuva, chegando a 27,3 mm. Em Taubaté, o cenário é semelhante: chuva e trovoadas, mínima de 19°C, máxima de 23°C e acumulado previsto de 20,9 mm, com temporais a partir do período da tarde.