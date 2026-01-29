A Polícia Civil informou que um homem de 51 anos confessou ter provocado a morte do próprio filho, de 3 anos, ao obrigá-lo a ingerir “chumbinho”, substância tóxica de venda ilegal no país. O caso é tratado como homicídio qualificado e causou forte comoção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Japurá. De acordo com o delegado Jander Rocha, a motivação teria sido vingança contra a ex-esposa do suspeito.