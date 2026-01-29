29 de janeiro de 2026
CRUELDADE

Por vingança, pai forçou filho de 3 anos a ingerir veneno fatal

Por Da Redação | Japurá (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Por vingança, pai forçou filho de 3 anos a ingerir veneno fatal
Por vingança, pai forçou filho de 3 anos a ingerir veneno fatal

A Polícia Civil informou que um homem de 51 anos confessou ter provocado a morte do próprio filho, de 3 anos, ao obrigá-lo a ingerir “chumbinho”, substância tóxica de venda ilegal no país. O caso é tratado como homicídio qualificado e causou forte comoção.

O crime aconteceu em Japurá. De acordo com o delegado Jander Rocha, a motivação teria sido vingança contra a ex-esposa do suspeito.

A criança morreu em decorrência de envenenamento. Após o crime, o homem também ingeriu o veneno e foi socorrido, permanecendo internado em estado grave.

