29 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JUSTIÇA

Após matar patroa por 'diversão', pegou 31 anos de cadeia

Por Da Redação | Barretos (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Após matar patroa por 'diversão', pegou 31 anos de cadeia
Após matar patroa por 'diversão', pegou 31 anos de cadeia

Um jovem de 21 anos foi condenado a mais de 31 anos de prisão em regime fechado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A sentença foi publicada na segunda-feira (26) e se refere a um crime de latrocínio que teve grande repercussão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no fim de julho de 2023, em Barretos, no interior paulista. Segundo a decisão judicial, o crime foi cometido com extrema frieza e teve como vítima uma pessoa idosa.

Conforme consta na sentença, após ser preso, o réu afirmou à imprensa local que praticou o crime por diversão e por vingança, dizendo não demonstrar arrependimento pelo que fez.