Um jovem de 21 anos foi condenado a mais de 31 anos de prisão em regime fechado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A sentença foi publicada na segunda-feira (26) e se refere a um crime de latrocínio que teve grande repercussão.

O caso ocorreu no fim de julho de 2023, em Barretos, no interior paulista. Segundo a decisão judicial, o crime foi cometido com extrema frieza e teve como vítima uma pessoa idosa.