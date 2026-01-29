Restos mortais que podem pertencer a uma mochileira belga desaparecida há dois anos foram localizados após a retomada das buscas motivada pela descoberta de um celular. O achado reacendeu as investigações sobre o sumiço de Céline Cremer, de 31 anos, vista pela última vez em 2023.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na Austrália. Céline foi vista caminhando nas proximidades da região de Philosopher Falls, no noroeste da Tasmânia, em 17 de junho daquele ano, e desde então não houve mais contato.