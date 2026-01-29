Restos mortais que podem pertencer a uma mochileira belga desaparecida há dois anos foram localizados após a retomada das buscas motivada pela descoberta de um celular. O achado reacendeu as investigações sobre o sumiço de Céline Cremer, de 31 anos, vista pela última vez em 2023.
O caso ocorreu na Austrália. Céline foi vista caminhando nas proximidades da região de Philosopher Falls, no noroeste da Tasmânia, em 17 de junho daquele ano, e desde então não houve mais contato.
Segundo a polícia local, o desaparecimento sempre foi considerado incomum pela ausência de pistas. Recentemente, o celular da turista foi encontrado em uma área de mata próxima ao local onde ela foi vista pela última vez, o que levou à intensificação das buscas.
Durante uma dessas ações, um excursionista localizou restos mortais nas imediações. O inspetor da polícia da Tasmânia, Andrew Hanson, informou que o achado ocorreu enquanto o homem auxiliava nos esforços para encontrar a viajante desaparecida.
Os restos mortais serão submetidos a exames para confirmação da identidade. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do caso.