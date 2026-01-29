29 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Após 2 anos, restos mortais de mochileira são encontrados

Por Da Redação | Austrália
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Céline Cremer
Céline Cremer

Restos mortais que podem pertencer a uma mochileira belga desaparecida há dois anos foram localizados após a retomada das buscas motivada pela descoberta de um celular. O achado reacendeu as investigações sobre o sumiço de Céline Cremer, de 31 anos, vista pela última vez em 2023.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na Austrália. Céline foi vista caminhando nas proximidades da região de Philosopher Falls, no noroeste da Tasmânia, em 17 de junho daquele ano, e desde então não houve mais contato.

Segundo a polícia local, o desaparecimento sempre foi considerado incomum pela ausência de pistas. Recentemente, o celular da turista foi encontrado em uma área de mata próxima ao local onde ela foi vista pela última vez, o que levou à intensificação das buscas.

Durante uma dessas ações, um excursionista localizou restos mortais nas imediações. O inspetor da polícia da Tasmânia, Andrew Hanson, informou que o achado ocorreu enquanto o homem auxiliava nos esforços para encontrar a viajante desaparecida.

Os restos mortais serão submetidos a exames para confirmação da identidade. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários