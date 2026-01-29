A Polícia Civil investiga a violação do túmulo de uma menina de 2 anos, morta em novembro de 2025, após o corpo da criança ser encontrado fora da sepultura. A ocorrência foi registrada na terça-feira (27), quando os restos mortais foram localizados a cerca de 200 metros do local do sepultamento.
O caso aconteceu em um cemitério de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A situação foi percebida por uma amiga da família durante uma visita, que encontrou o túmulo quebrado e acionou a polícia.
De acordo com as informações iniciais, o corpo não apresentava sinais visíveis de violação, o que levanta dúvidas sobre a motivação do crime. A principal linha de investigação aponta para o furto de objetos que estavam na sepultura.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exames. A prefeitura informou que abrirá uma sindicância interna para apurar possíveis falhas, enquanto a Polícia Civil segue com as investigações.