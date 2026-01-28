Árvores caíram e atingiram novos ônibus elétricos de São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (28). O incidente aconteceu em uma garagem que abrigava os veículos no bairro Alto da Ponte, na região norte da cidade. Parte da cobertura da garagem de ônibus também cedeu e caiu, atingindo outros coletivos do transporte municipal.

Imagens obtidas por OVALE mostram ao menos quatro veículos elétricos, da nova frota da cidade, atingidos por galhos e troncos de árvores. A queda ocorreu após as fortes chuvas que atingiram a cidade nesta quarta-feira (28).