28 de janeiro de 2026
URGENTE: Árvores caem sobre novos ônibus elétricos de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Novos ôninus elétricos de São José dos Campos atingidos pela queda de árvore
Novos ôninus elétricos de São José dos Campos atingidos pela queda de árvore

Árvores caíram e atingiram novos ônibus elétricos de São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (28). O incidente aconteceu em uma garagem que abrigava os veículos no bairro Alto da Ponte, na região norte da cidade. Parte da cobertura da garagem de ônibus também cedeu e caiu, atingindo outros coletivos do transporte municipal.

Imagens obtidas por OVALE mostram ao menos quatro veículos elétricos, da nova frota da cidade, atingidos por galhos e troncos de árvores. A queda ocorreu após as fortes chuvas que atingiram a cidade nesta quarta-feira (28).

Um veículo da frota da empresa Saens Peña foi atingido pela queda da cobertura da garagem.

A Prefeitura de São José dos Campos foi foram procurada pela reportagem, mas ainda não comentou o incidente. O espaço segue aberto.

Em nota, a Busvale, a Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Vale do Paraíba, lamentou o ocorrido. Segundo a entidade, por volta das 16h, fortes chuvas provocaram a queda de três árvores na garagem da Viação Saens Peña, atingindo três veículos. Não houve vítimas.

"A entidade reforça que o evento foi causado por uma catástrofe ambiental, fora do controle da empresa. Os danos materiais estão sendo apurados, e todos os procedimentos de segurança e manutenção preventiva do local são realizados regularmente, seguindo normas técnicas e ambientais", diz a nota.

* Matéria em atualização

