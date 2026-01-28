Árvores caíram e atingiram novos ônibus elétricos de São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (28). O incidente aconteceu em uma garagem que abrigava os veículos no bairro Alto da Ponte, na região norte da cidade. Parte da cobertura da garagem de ônibus também cedeu e caiu, atingindo outros coletivos do transporte municipal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Imagens obtidas por OVALE mostram ao menos quatro veículos elétricos, da nova frota da cidade, atingidos por galhos e troncos de árvores. A queda ocorreu após as fortes chuvas que atingiram a cidade nesta quarta-feira (28).
Um veículo da frota da empresa Saens Peña foi atingido pela queda da cobertura da garagem.
A Prefeitura de São José dos Campos foi foram procurada pela reportagem, mas ainda não comentou o incidente. O espaço segue aberto.
Em nota, a Busvale, a Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Vale do Paraíba, lamentou o ocorrido. Segundo a entidade, por volta das 16h, fortes chuvas provocaram a queda de três árvores na garagem da Viação Saens Peña, atingindo três veículos. Não houve vítimas.
"A entidade reforça que o evento foi causado por uma catástrofe ambiental, fora do controle da empresa. Os danos materiais estão sendo apurados, e todos os procedimentos de segurança e manutenção preventiva do local são realizados regularmente, seguindo normas técnicas e ambientais", diz a nota.
* Matéria em atualização