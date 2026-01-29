A adolescente Maria Fabiana Cândido do Nascimento, de 13 anos, morreu na segunda-feira (26) após quase um mês internada em decorrência de um grave acidente. Ela não resistiu às complicações provocadas por um traumatismo craniano sofrido ao pular de um carro em movimento.

O caso aconteceu em Xique-Xique, no oeste da Bahia. Segundo informações da TV Oeste, o episódio ocorreu no dia 1º de janeiro, após a jovem aceitar carona de pessoas desconhecidas ao deixar uma festa de Réveillon.