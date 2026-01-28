A morte de Joaquim Sosa de Oliveira, de 3 anos, vítima de afogamento, provocou forte comoção e mobilizou manifestações de solidariedade. A escola onde a criança estudava divulgou, nesta terça-feira (27), uma nota de pesar lamentando a perda e prestando homenagem ao aluno.
O caso aconteceu em Japorã, e a Escola de Educação Infantil José Joaquim de Brito expressou apoio à família e aos amigos, destacando o sentimento de tristeza diante da morte precoce da criança.
Em nota, a instituição afirmou que se solidariza com os familiares neste momento de dor e ressaltou que Joaquim deixará lembranças marcantes na comunidade escolar. Ele foi sepultado nesta terça.