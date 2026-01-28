A polícia procura um homem de cerca de 25 anos suspeito de tentar abusar sexualmente de uma mulher e, em seguida, atropelar a vítima e um amigo que a acompanhava. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (26) e deixou duas pessoas feridas.
Segundo a polícia, a mulher e o amigo tomavam banho em um rio de uma área rural de Três Lagoas quando, ao saírem da água, foram surpreendidos pelo suspeito. O homem teria se aproximado e tentado agarrar a jovem sem consentimento.
A vítima gritou por ajuda e, com o apoio do amigo, conseguiu se soltar. Ainda conforme o relato policial, após a tentativa frustrada, o suspeito entrou em um carro e avançou contra o casal.
A mulher informou que o veículo passou por cima de sua perna, provocando a queda. O rapaz sofreu escoriações nos braços ao tentar fugir do atropelamento.
A Polícia Militar foi acionada por um funcionário de uma fazenda próxima, que relatou uma confusão e pessoas feridas no local. No atendimento da ocorrência, os policiais encontraram a jovem caída, com fortes dores, e o homem com lesões visíveis.
O Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas, que foram levadas ao pronto-socorro. A mulher apresentava ferimentos nas pernas, enquanto o amigo tinha escoriações nos braços. O suspeito fugiu e segue sendo procurado.