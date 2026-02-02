A história do PCC (Primeiro Comando da Capital), a mais temida facção criminosa do país, começou no anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, local chamado pelos presos de “Piranhão”. Foi ali que, em 31 de agosto de 1993, oito presos fundaram o PCC, grupo criminoso que domina os presídios paulistas e se espalhou pelo país e a América Latina.
“Esse tal de Piranhão, com o apelido que o os presos deram para esse estabelecimento, foi criado em 1985 durante o governo Franco Montoro”, conta Lamarque Monteiro, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar e autor do livro sobre a Casa de Custódia de Taubaté.
Em participação em OVALE Cast, o podcast de OVALE, Lamarque falou sobre a história da Casa de Custódia de Taubaté, a criação do PCC e a influência da máfia italiana no grupo criminoso.
“O anexo foi instalado com a finalidade de trazer os principais líderes de rebeliões de outras penitenciárias do Estado, presos de alta periculosidade, eram pensados e trazidos para esse anexo. Por que era um regime diferenciado, era o tal de regime disciplinar diferenciado, o RDD”, disse o coronel.
