A história do PCC (Primeiro Comando da Capital), a mais temida facção criminosa do país, começou no anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, local chamado pelos presos de “Piranhão”. Foi ali que, em 31 de agosto de 1993, oito presos fundaram o PCC, grupo criminoso que domina os presídios paulistas e se espalhou pelo país e a América Latina.

“Esse tal de Piranhão, com o apelido que o os presos deram para esse estabelecimento, foi criado em 1985 durante o governo Franco Montoro”, conta Lamarque Monteiro, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar e autor do livro sobre a Casa de Custódia de Taubaté.