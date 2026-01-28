O ator Thiago Domingues relatou ter passado por momentos de tensão após ser deixado em uma estrada ao se recusar a pagar uma corrida de aplicativo no valor de R$ 2,7 mil, quantia que considerou abusiva. O caso foi denunciado pelo artista nas redes sociais, onde afirmou ter sido alvo de tentativa de extorsão e de comportamento agressivo por parte do motorista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu no último sábado (24), depois que Thiago retornava de Campinas para São Paulo, após assistir a um show da cantora Anitta. Segundo o ator, o valor normalmente cobrado pelo trajeto era de cerca de R$ 300, incluindo o preço indicado pelo próprio aplicativo.