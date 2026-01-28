28 de janeiro de 2026
CRIME

Se recusou a pagar R$ 2.700 no app e foi largado na estrada

Por Da Redação | Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Se recusou a pagar R$ 2.700 no app e foi largado na estrada
Se recusou a pagar R$ 2.700 no app e foi largado na estrada

O ator Thiago Domingues relatou ter passado por momentos de tensão após ser deixado em uma estrada ao se recusar a pagar uma corrida de aplicativo no valor de R$ 2,7 mil, quantia que considerou abusiva. O caso foi denunciado pelo artista nas redes sociais, onde afirmou ter sido alvo de tentativa de extorsão e de comportamento agressivo por parte do motorista.

O episódio ocorreu no último sábado (24), depois que Thiago retornava de Campinas para São Paulo, após assistir a um show da cantora Anitta. Segundo o ator, o valor normalmente cobrado pelo trajeto era de cerca de R$ 300, incluindo o preço indicado pelo próprio aplicativo.

Ainda de acordo com o relato, ao chegar à capital paulista e se negar a pagar o valor exigido, o motorista passou a agir de forma violenta dentro do veículo. Thiago afirmou Eliminou comportamentos agressivos, como socos no volante, e disse que o condutor o deixou sozinho, orientando que “se virasse”.

O ator não informou se registrou boletim de ocorrência, mas disse que decidiu tornar o caso público como forma de alerta para outros usuários de serviços de transporte por aplicativo.