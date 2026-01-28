O piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, passou a ser investigado em mais um inquérito policial. Além de ter sido preso por agredir um adolescente de 16 anos — que ficou em estado grave na UTI —, ele é suspeito de ter forçado uma adolescente a ingerir bebida alcoólica durante uma festa no ano passado.

A nova denúncia foi registrada na 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires. A vítima, que tinha 17 anos na época, relatou que foi obrigada a beber vodca durante uma confraternização realizada no Jockey Club, em junho do ano passado.