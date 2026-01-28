O piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, passou a ser investigado em mais um inquérito policial. Além de ter sido preso por agredir um adolescente de 16 anos — que ficou em estado grave na UTI —, ele é suspeito de ter forçado uma adolescente a ingerir bebida alcoólica durante uma festa no ano passado.
A nova denúncia foi registrada na 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires. A vítima, que tinha 17 anos na época, relatou que foi obrigada a beber vodca durante uma confraternização realizada no Jockey Club, em junho do ano passado.
Segundo o boletim de ocorrência, o episódio ocorreu no dia 7 de junho. A adolescente contou que era amiga de infância da namorada do piloto e, por isso, frequentava o mesmo grupo de amigos, formado em sua maioria por adolescentes.
Durante a festa, Pedro Arthur teria insistido para que a jovem consumisse a bebida alcoólica. Mesmo após a recusa, ele teria pedido que outras pessoas segurassem o braço da vítima. Ainda conforme o relato, ela tentou resistir, mas acabou sendo encurralada pelo suspeito em um canto do local.
Na sequência, o piloto teria ordenado que ela abrisse a boca e despejado a bebida à força. O episódio foi gravado em vídeo, que foi anexado ao inquérito policial.
Após o ocorrido, o suspeito e a namorada teriam deixado a adolescente sozinha na confraternização. Na época dos fatos, Pedro Arthur já era maior de idade.
O caso pode ser enquadrado no artigo 243 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que trata do fornecimento de bebida alcoólica a menores, com pena prevista de dois a quatro anos de reclusão, além de multa.