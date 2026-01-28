28 de janeiro de 2026
FEMINICÍDIO

Paula, 44 anos, é morta a facadas em casa; ex é preso

Por Da Redação | Cachoeirinha (RS)
Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas dentro da própria residência na noite de segunda-feira (26). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso em flagrante.

O caso ocorreu em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A vítima foi identificada como Paula Gomes Gonhi. Segundo a Polícia Civil, ela foi atacada dentro de casa.

O suspeito, de 31 anos, mantinha um relacionamento com a mulher. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a motivação e a dinâmica do homicídio.

