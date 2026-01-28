Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas dentro da própria residência na noite de segunda-feira (26). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso em flagrante.

O caso ocorreu em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A vítima foi identificada como Paula Gomes Gonhi. Segundo a Polícia Civil, ela foi atacada dentro de casa.