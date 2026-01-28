A confirmação da morte da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, causou forte comoção na manhã desta quarta-feira (28). Após mais de 40 dias de buscas e incertezas, a família foi informada de que o corpo havia sido localizado e de que o principal suspeito pelo crime estava preso.
A reação mais intensa partiu da mãe da vítima, Nilse Alves Pontes, que entrou em estado de choque ao receber a notícia. O episódio ocorreu em Caldas Novas, no sul de Goiás, e mobilizou moradores do prédio onde mãe e filha viviam.
Segundo relatos, Nilse teve um surto emocional e quebrou objetos no hall do condomínio Ametista Tower. A situação foi registrada pouco depois da divulgação oficial do desfecho do caso.
A confirmação veio após a prisão do síndico do edifício, Cléber Rosa de Oliveira, que confessou o homicídio à Polícia Civil e indicou o local onde havia deixado o corpo da corretora.
Além dele, o filho, Maykon Douglas de Oliveira, também foi detido, suspeito de participação na ocultação do cadáver. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.