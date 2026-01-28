A confirmação da morte da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, causou forte comoção na manhã desta quarta-feira (28). Após mais de 40 dias de buscas e incertezas, a família foi informada de que o corpo havia sido localizado e de que o principal suspeito pelo crime estava preso.

A reação mais intensa partiu da mãe da vítima, Nilse Alves Pontes, que entrou em estado de choque ao receber a notícia. O episódio ocorreu em Caldas Novas, no sul de Goiás, e mobilizou moradores do prédio onde mãe e filha viviam.