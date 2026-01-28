O número de mortos em um grave acidente envolvendo veículos de carga e uma motocicleta subiu para quatro, segundo confirmação de familiares das vítimas. A colisão ocorreu no último sábado (24) e segue sob investigação para apuração das causas e da dinâmica do impacto.
O acidente foi registrado no km 112 da BR-163, em Rondonópolis, no sul de Mato Grosso, e envolveu três carretas e uma motocicleta. Duas pessoas morreram ainda no local: Lacidío Passos Marques, de 43 anos, e a filha Lanna Carvalho Marques, de 23. Eles estavam em uma carreta carregada de adubo e ficaram presos às ferragens após a batida.
As outras duas mortes foram confirmadas nesta terça-feira (27). Rosimeire Carvalho da Silva, de 44 anos, esposa de Lacidío, estava internada desde o dia do acidente e morreu durante a madrugada. A informação foi repassada por um cunhado da vítima.
Também foi confirmado o óbito de Lourenço Oliveira da Cruz, de 62 anos, motorista de outra carreta envolvida na colisão. Ele permanecia hospitalizado em estado grave e morreu por volta de 0h55, conforme relato de uma sobrinha.
A tragédia causou grande comoção e chama atenção para a violência do impacto em um dos trechos mais movimentados da rodovia. Equipes técnicas continuam os trabalhos de perícia para identificar possíveis falhas, responsabilidades e fatores que possam ter contribuído para o acidente.