O número de mortos em um grave acidente envolvendo veículos de carga e uma motocicleta subiu para quatro, segundo confirmação de familiares das vítimas. A colisão ocorreu no último sábado (24) e segue sob investigação para apuração das causas e da dinâmica do impacto.

O acidente foi registrado no km 112 da BR-163, em Rondonópolis, no sul de Mato Grosso, e envolveu três carretas e uma motocicleta. Duas pessoas morreram ainda no local: Lacidío Passos Marques, de 43 anos, e a filha Lanna Carvalho Marques, de 23. Eles estavam em uma carreta carregada de adubo e ficaram presos às ferragens após a batida.