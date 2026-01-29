“Para sempre em nossos corações: João e Thaly”.
Foi assim que a Borussia Campos, projeto social e escola de futebol de Campos do Jordão, homenageou o aluno João Vítor Tavares Rachid, de 11 anos, e a mãe dele, a massagista, esteticista e empresária Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos, carinhosamente chamada de Thaly.
Mãe e filho morreram em um trágico acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 32,3, no trecho do bairro Alto do Piracuama, em Pindamonhangaba, na noite dessa terça-feira (27). Ambos estavam no carro com o pai, o filho mais velho do casal e uma adolescente, ambos de 13 anos. Os dois jovens foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanecem internados.
Thalysianne e o filho João Vítor chegaram a receber atendimento e ser socorridos, mas morreram após dar entrada no pronto-socorro de Campos do Jordão, segundo o boletim de ocorrência. Mãe e filho eram muito apegados. A Prefeitura de Campos do Jordão decretou luto oficial na cidade por três dias em razão do trágico acidente.
“Hoje o céu ganhou duas estrelas que brilhavam muito aqui na terra. O nosso pequeno João, que corria nos gramados do Borussia com um sorriso no rosto e o sonho no pé, agora joga em um campo de luz. E a sua mãe, Thaly, que sempre esteve ali, vibrando, ajudando e sendo o coração fora das quatro linhas, foi acompanhá-lo nessa nova jornada”, diz publicação da escola nas redes sociais.
“Dói saber que não teremos mais a Thaly na nossa torcida e o João nos nossos treinos. Mas nos conforta saber que eles estão juntos, de mãos dadas, morando com Deus. O Borussia Campos não perde apenas um atleta e uma mãe; perde uma parte da sua história. Ficam a saudade, as lembranças boas e o exemplo de união dessa família que tanto amamos. Descansem em paz, guerreiros. Vocês sempre serão parte do nosso time”, completou.
O acidente
O acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira (27), por volta de 19h, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 32,3, no trecho do bairro Alto do Piracuama, em Pindamonhangaba. Os feridos foram levados para hospitais em Taubaté e Campos do Jordão.
Conforme as informações iniciais, um Jeep Renegade e um VW Fox seguiam no sentido Taubaté. No sentido contrário, em direção a Campos do Jordão, trafegava um VW Tiguan. Em determinado momento, o VW Fox teria colidido com o Tiguan. Na sequência, o Tiguan se chocou com o Jeep Renegade.
A Polícia Técnica foi acionada e realizou perícia no local. A autoridade policial registrou que os laudos periciais (do local e dos veículos) são fundamentais para esclarecer a dinâmica e eventual responsabilidade, e que o caso deve avançar no âmbito de inquérito. Além das duas mortes, o registro policial aponta feridos nos veículos envolvidos.
No carro onde estavam as vítimas fatais, o irmão de João Vítor, de 13 anos, ficou ferido. Uma adolescente da mesma idade também ficou machucada. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permaneceram internados, conforme o boletim de ocorrência.
No VW Tiguan, o condutor, de 30 anos, e as mulheres, duas de 24 anos, uma de 30 e outra de 27, eum homem, de 22, também sofreram ferimentos e foram encaminhados para unidades de saúde em Taubaté e Campos do Jordão. O motorista do Jeep Renegade, de 48 anos, não se feriu.
O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A apuração deve considerar depoimentos, imagens e, principalmente, os laudos periciais para definir a dinâmica e as responsabilidades.