Foi assim que a Borussia Campos, projeto social e escola de futebol de Campos do Jordão, homenageou o aluno João Vítor Tavares Rachid, de 11 anos, e a mãe dele, a massagista, esteticista e empresária Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos, carinhosamente chamada de Thaly.

Mãe e filho morreram em um trágico acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 32,3, no trecho do bairro Alto do Piracuama, em Pindamonhangaba, na noite dessa terça-feira (27). Ambos estavam no carro com o pai, o filho mais velho do casal e uma adolescente, ambos de 13 anos. Os dois jovens foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanecem internados.

Thalysianne e o filho João Vítor chegaram a receber atendimento e ser socorridos, mas morreram após dar entrada no pronto-socorro de Campos do Jordão, segundo o boletim de ocorrência. Mãe e filho eram muito apegados. A Prefeitura de Campos do Jordão decretou luto oficial na cidade por três dias em razão do trágico acidente.

“Hoje o céu ganhou duas estrelas que brilhavam muito aqui na terra. O nosso pequeno João, que corria nos gramados do Borussia com um sorriso no rosto e o sonho no pé, agora joga em um campo de luz. E a sua mãe, Thaly, que sempre esteve ali, vibrando, ajudando e sendo o coração fora das quatro linhas, foi acompanhá-lo nessa nova jornada”, diz publicação da escola nas redes sociais.