Omar Alexander Gil, de 35 anos, morreu após se afogar durante uma atividade de mergulho na noite de segunda-feira (data não informada). A vítima chegou a ser retirada da água por colegas, mas não resistiu e teve a morte constatada ainda no local.
O acidente ocorreu em uma balsa situada na Linha 13, na zona rural de Carlinda, município do norte de Mato Grosso. Segundo informações repassadas à Polícia Civil, houve o desmoronamento de uma barreira do rio enquanto Omar realizava o mergulho.
Durante o incidente, uma pedra se desprendeu e atingiu o trabalhador, o que dificultou sua permanência submersa e impediu a saída imediata da água. Testemunhas relataram que os colegas perceberam que a vítima havia parado de respirar pela mangueira de oxigênio utilizada no trabalho.
Ao notar a falha, o grupo iniciou o resgate e conseguiu puxar Omar até a superfície. Apesar da tentativa rápida de socorro, ele já não apresentava sinais vitais quando foi retirado do rio.
Após a confirmação da morte, o corpo foi colocado em um saco plástico e levado de embarcação até um ponto com acesso terrestre, onde as autoridades puderam realizar os procedimentos necessários. A área foi isolada até a chegada das equipes responsáveis.
O local passou por perícia técnica para apurar as circunstâncias do acidente. A análise busca esclarecer as condições da barreira do rio, o impacto do desmoronamento e possíveis falhas nos equipamentos utilizados durante o mergulho.
A Polícia Civil instaurou procedimento para investigar o caso, inicialmente tratado como acidente de trabalho. Os investigadores avaliam aspectos relacionados à segurança da área e à forma como a atividade era executada.
O corpo foi encaminhado para exames legais, que devem auxiliar na confirmação da causa da morte. O resultado da perícia será anexado ao inquérito, que segue em andamento. Familiares e colegas da vítima devem ser ouvidos nos próximos dias. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.