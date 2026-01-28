28 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Omar, 35 anos, morre afogado após mergulhar da balsa

Carlinda (MT)
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Omar, 35 anos, morre afogado após mergulhar da balsa
Omar, 35 anos, morre afogado após mergulhar da balsa

Omar Alexander Gil, de 35 anos, morreu após se afogar durante uma atividade de mergulho na noite de segunda-feira (data não informada). A vítima chegou a ser retirada da água por colegas, mas não resistiu e teve a morte constatada ainda no local.

O acidente ocorreu em uma balsa situada na Linha 13, na zona rural de Carlinda, município do norte de Mato Grosso. Segundo informações repassadas à Polícia Civil, houve o desmoronamento de uma barreira do rio enquanto Omar realizava o mergulho.

Durante o incidente, uma pedra se desprendeu e atingiu o trabalhador, o que dificultou sua permanência submersa e impediu a saída imediata da água. Testemunhas relataram que os colegas perceberam que a vítima havia parado de respirar pela mangueira de oxigênio utilizada no trabalho.

Ao notar a falha, o grupo iniciou o resgate e conseguiu puxar Omar até a superfície. Apesar da tentativa rápida de socorro, ele já não apresentava sinais vitais quando foi retirado do rio.

Após a confirmação da morte, o corpo foi colocado em um saco plástico e levado de embarcação até um ponto com acesso terrestre, onde as autoridades puderam realizar os procedimentos necessários. A área foi isolada até a chegada das equipes responsáveis.

O local passou por perícia técnica para apurar as circunstâncias do acidente. A análise busca esclarecer as condições da barreira do rio, o impacto do desmoronamento e possíveis falhas nos equipamentos utilizados durante o mergulho.

A Polícia Civil instaurou procedimento para investigar o caso, inicialmente tratado como acidente de trabalho. Os investigadores avaliam aspectos relacionados à segurança da área e à forma como a atividade era executada.

O corpo foi encaminhado para exames legais, que devem auxiliar na confirmação da causa da morte. O resultado da perícia será anexado ao inquérito, que segue em andamento. Familiares e colegas da vítima devem ser ouvidos nos próximos dias. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

