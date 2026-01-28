Omar Alexander Gil, de 35 anos, morreu após se afogar durante uma atividade de mergulho na noite de segunda-feira (data não informada). A vítima chegou a ser retirada da água por colegas, mas não resistiu e teve a morte constatada ainda no local.

O acidente ocorreu em uma balsa situada na Linha 13, na zona rural de Carlinda, município do norte de Mato Grosso. Segundo informações repassadas à Polícia Civil, houve o desmoronamento de uma barreira do rio enquanto Omar realizava o mergulho.