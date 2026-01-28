O funcionário público aposentado Romeu Maccione Neto, de 75 anos, morreu após ser arrastado por uma enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram a capital paulista no último domingo (25). Ele tentou proteger o próprio carro, mas acabou levado pela correnteza e não resistiu, mesmo após o atendimento do Corpo de Bombeiros.

O caso ocorreu na zona norte de São Paulo, em frente à residência da vítima. Segundo familiares, Romeu foi surpreendido pela força da água ao sair de casa. Imagens de câmeras de segurança da rua registraram o momento em que ele é levado pela enxurrada.