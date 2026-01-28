O funcionário público aposentado Romeu Maccione Neto, de 75 anos, morreu após ser arrastado por uma enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram a capital paulista no último domingo (25). Ele tentou proteger o próprio carro, mas acabou levado pela correnteza e não resistiu, mesmo após o atendimento do Corpo de Bombeiros.
O caso ocorreu na zona norte de São Paulo, em frente à residência da vítima. Segundo familiares, Romeu foi surpreendido pela força da água ao sair de casa. Imagens de câmeras de segurança da rua registraram o momento em que ele é levado pela enxurrada.
Romeu é a terceira vítima fatal das chuvas na cidade em pouco mais de uma semana. No dia 16, um casal morreu em situação semelhante após o veículo em que estava ser arrastado pela correnteza na zona sul da capital.
A vítima era servidor público aposentado da Prefeitura de São Paulo. No momento do acidente, um funcionário de um posto de combustíveis próximo e um cliente ainda tentaram prestar ajuda, mas não conseguiram evitar a tragédia.
Solteiro, Romeu deixou uma irmã e dois sobrinhos. O sepultamento estava previsto para esta terça-feira (27), no Cemitério do Horto Florestal, também na capital.
Além da carreira no serviço público, Romeu tinha forte ligação com a cultura. Ator de teatro amador, ele também era pesquisador da história do rádio brasileiro, com especial interesse pelas cantoras da chamada “era de ouro” do rádio.
Mesmo enquanto trabalhava na prefeitura, manteve a dedicação às artes. Segundo o sobrinho Marcos Maccione, que morava com ele, Romeu era admirador declarado de artistas como Emilinha Borba e Dalva de Oliveira, além de possuir uma extensa coleção de discos de vinil.
Após a aposentadoria, passou a se dedicar ainda mais ao tema e se tornou referência na área, ministrando palestras sobre a história do rádio. Em novembro do ano passado, participou do evento “Revisitando Frequências: A Era do Rádio”, realizado no Sesc Guarulhos.
Ao longo da vida, morou em bairros tradicionais da zona norte, como Santana e Vila Maria. Também atuou em peças teatrais em escolas públicas da Grande São Paulo, muitas delas voltadas ao público infantil. Vaidoso e bem-humorado, Romeu era descrito pela família como alguém alegre e apaixonado pela vida, deixando saudade entre amigos e parentes.