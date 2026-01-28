28 de janeiro de 2026
LUTO

Adeus, Maria Alice, aos 65 anos, em SJC; veja obituário

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
NATIMORTO (LUCCA GABRIEL D'AMBROSI ARAUJO)
Idade: 0
Data de falecimento: 28/01/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana – São José dos Campos
Data e horário: 29/01/2026, às 15h

MARIA ALICE BROCHINI DA GRAÇA MARTINS
Idade: 65
Data de falecimento: 28/01/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores – São José dos Campos/SP
Data e horário: 28/01/2026, às 17h

THEREZINHA DE JESUS DA SILVA
Idade: 85
Data de falecimento: 28/01/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana – São José dos Campos
Data e horário: 28/01/2026, às 16h30

MARIA IZABEL DO NASCIMENTO
Idade: 78
Data de falecimento: 27/01/2026
Velório: Cemitério de Campos do Jordão
Sepultamento: Cemitério Municipal Santa Terezinha – Campos do Jordão/SP
Data e horário: 28/01/2026, às 16h

WANDERLEY GONÇALVES CARNEIRO
Idade: 92
Data de falecimento: 28/01/2026
Velório: Urbam – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – São José dos Campos
Data e horário: 28/01/2026, às 16h

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA
Idade: 95
Data de falecimento: 28/01/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana – São José dos Campos
Data e horário: 28/01/2026, às 16h

