Vídeo mostra um homem sendo esfaqueado e morto na na região central de São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (26). A vítima foi identificada como William Alves. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida. As imagens são da página Olho Vivo do Vale.

O homicídio aconteceu na rua Francisco Paes, nas proximidades de uma praça da área central. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que William foi atacado a golpes de faca, imagens que devem auxiliar nas investigações.