Vídeo mostra um homem sendo esfaqueado e morto na na região central de São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (26). A vítima foi identificada como William Alves. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida. As imagens são da página Olho Vivo do Vale.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homicídio aconteceu na rua Francisco Paes, nas proximidades de uma praça da área central. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que William foi atacado a golpes de faca, imagens que devem auxiliar nas investigações.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por volta de 0h30, após denúncia de agressão. No endereço indicado, os policiais encontraram a vítima caída, inconsciente, com ferimento no lado direito do pescoço e intenso sangramento.
Um dos policiais realizou compressão no ferimento para conter a hemorragia até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A equipe prestou os primeiros socorros e encaminhou William ao Hospital Municipal, na Vila Industrial, mas ele não resistiu e morreu pouco tempo depois.
O solicitante da ocorrência, que se apresentou como amigo da vítima, afirmou que não sabia quem havia cometido o ataque. Enquanto equipes realizavam buscas nas proximidades, o homem deixou o local sem prestar novos esclarecimentos. Segundo a polícia, a evasão da principal testemunha pode dificultar a reconstituição dos fatos.