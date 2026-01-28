Uma forte chuva atingiu São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (28), provocando alagamentos, queda de granizo, ventos intensos e oscilações no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões da cidade.
Moradores relataram pontos de alagamento nos bairros Vista Verde e Jardim Ismênia. Também houve registros de chuva intensa na Vila Industrial, Centro, Alto da Ponte, Bosque e Flamboyant.
No Parque Nova Esperança, a chuva veio acompanhada de granizo. Já no Vista Verde, além do grande volume de água, moradores relataram raios e trovões. No bairro Araújo, foram registrados ventos fortes e queda de granizo.
No Jardim Ismênia, além da chuva e do vento, houve instabilidade no fornecimento de energia elétrica, com quedas constantes durante o temporal. Situação semelhante foi registrada no Jardim Diamante, com chuva forte e rajadas de vento.
Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos. Equipes seguem monitorando a situação e a orientação é para que a população evite áreas alagadas e deslocamentos desnecessários durante o mau tempo.