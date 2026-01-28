Uma forte chuva atingiu São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (28), provocando alagamentos, queda de granizo, ventos intensos e oscilações no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões da cidade.

Moradores relataram pontos de alagamento nos bairros Vista Verde e Jardim Ismênia. Também houve registros de chuva intensa na Vila Industrial, Centro, Alto da Ponte, Bosque e Flamboyant.

No Parque Nova Esperança, a chuva veio acompanhada de granizo. Já no Vista Verde, além do grande volume de água, moradores relataram raios e trovões. No bairro Araújo, foram registrados ventos fortes e queda de granizo.