A mulher de Jucimar Júnior, 36 anos, relata momentos de desespero em casa com o filho de 5 anos depois que o pai desapareceu no último sábado (24), em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Estamos desesperados pelo filho, que só chora pelo pai dele”, disse a mulher de Jucimar, em publicação nas redes sociais.