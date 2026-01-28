A mulher de Jucimar Júnior, 36 anos, relata momentos de desespero em casa com o filho de 5 anos depois que o pai desapareceu no último sábado (24), em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Estamos desesperados pelo filho, que só chora pelo pai dele”, disse a mulher de Jucimar, em publicação nas redes sociais.
“Toda hora perguntando do pai dele. Ele é grude com meu irmão. Tá difícil para acalmar ele e meus pais”, contou o irmão de Jucimar.
Morador de Caçapava e funcionário da Avibras, Jucimar saiu de casa às 14h para trabalhar como motorista de aplicativo e aceitou a última corrida por volta das 18h, em São José.
Ele conduzia um Ford Ka preto, placa BBR-8D67. O último contato com a esposa ocorreu durante a tarde de sábado e, desde então, o celular permanece desligado.
A família descreve Jucimar como um homem caseiro, apegado ao filho, sem vícios ou desafetos, o que torna a ausência de notícias ainda mais preocupante para os pais, irmãos e esposa.
O irmão de Jucimar disse que a família está tentando pensar em tudo o que pode ter ocorrido com ele, para tentar encontrá-lo. A família também já registrou boletim de ocorrência.
“Meu irmão é super caseiro e sem vícios. Estamos imaginando coisas que possam ter acontecido”, afirmou o irmão.
Todos concentram esforços na divulgação do caso e pedem que a população ajude com qualquer tipo de informação que possa orientar as buscas.
O desaparecimento foi comunicado às autoridades e qualquer pista sobre Jucimar ou o veículo pode ser repassada pelos telefones (12) 99126-8764 ou (12) 99647-5273.