A concessionária RioSP informou que dois acessos que estavam temporariamente interditados para a conclusão das obras de ampliação das faixas de rolamento da pista expressam na Via Dutra, em São José dos Campos, foram reabertos ao tráfego nesta quarta-feira (28).
Os acessos estão localizados nos km 153,700 e km 152,800, ambos no sentido São Paulo. Eles estão totalmente liberados para circulação de veículos, facilitando o deslocamento nesta região da rodovia.
O acesso do km 153,700 permite que o motorista saia da pista marginal e entre na pista expressa. Já o acesso do km 152,800 funciona no sentido inverso, possibilitando a passagem da pista expressa para a pista marginal.
A liberação ocorre após a conclusão das obras de ampliação da capacidade da pista expressa no trecho entre os km 151 e 157,700, no sentido São Paulo. Em toda essa extensão, os clientes da Via Dutra já contam com quatro faixas de rolamento, proporcionando maior fluidez e segurança ao tráfego.
“A RioSP reforça seu compromisso em melhorar continuamente a mobilidade ao longo da Via Dutra e seguirá informando seus clientes sobre as próximas etapas das obras”, disse a empresa.