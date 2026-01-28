A concessionária RioSP informou que dois acessos que estavam temporariamente interditados para a conclusão das obras de ampliação das faixas de rolamento da pista expressam na Via Dutra, em São José dos Campos, foram reabertos ao tráfego nesta quarta-feira (28).

Os acessos estão localizados nos km 153,700 e km 152,800, ambos no sentido São Paulo. Eles estão totalmente liberados para circulação de veículos, facilitando o deslocamento nesta região da rodovia.