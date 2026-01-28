O número de feminicídios no Vale do Paraíba caiu 28,5% em 2025, segundo dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo.

Ao longo do ano, foram registrados 10 casos, contra 14 ocorrências em 2024, indicando uma redução significativa da violência letal contra mulheres na região.

