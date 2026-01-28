A família de Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, aguarda os últimos exames no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, para confirmar a morte cerebral do jovem, que foi baleado na cabeça por um policial militar. A família pretende doar os órgãos de Carlos Alberto.

Ele estava em uma moto com registro de furto e sem capacete quando desobedeceu a ordem de parada. Na sequência, ele foi atingido por um tiro na cabeça. O caso aconteceu na noite de domingo (25), na região sul da cidade, e segue em investigação.