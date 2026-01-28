Dois homens foram presos em flagrante após uma denúncia de tráfico de drogas na Vila Prado, em Pindamonhangaba. A ação ocorreu na noite de sábado (24) e resultou na apreensão de 697 gramas de entorpecentes.
Policiais da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram os dois no local indicado e os flagraram em posse das drogas.
Ao todo foram apreendidas:
- 450,10 gramas de maconha;
- 250 gramas de cocaína;
- 42 gramas de pó branco (usado no preparo da cocaína);
- 3 balanças de precisão;
- 1 aparelho celular;
Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba, onde permaneceram à disposição da Justiça.