OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Denúncia resulta em prisões e apreensão de drogas em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas apreendidas em local indicado por denúncia
Drogas apreendidas em local indicado por denúncia

Dois homens foram presos em flagrante após uma denúncia de tráfico de drogas na Vila Prado, em Pindamonhangaba. A ação ocorreu na noite de sábado (24) e resultou na apreensão de 697 gramas de entorpecentes.

Policiais da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram os dois no local indicado e os flagraram em posse das drogas.

Ao todo foram apreendidas:

  • 450,10 gramas de maconha;
  • 250 gramas de cocaína;
  • 42 gramas de pó branco (usado no preparo da cocaína);
  • 3 balanças de precisão;
  • 1 aparelho celular;

    Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba, onde permaneceram à disposição da Justiça.

