Dois homens foram presos em flagrante após uma denúncia de tráfico de drogas na Vila Prado, em Pindamonhangaba. A ação ocorreu na noite de sábado (24) e resultou na apreensão de 697 gramas de entorpecentes.

Policiais da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram os dois no local indicado e os flagraram em posse das drogas.

