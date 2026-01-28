A Polícia Militar apreendeu 160 gramas de drogas variadas e 175 ml de lança perfume no bairro Dom Pedro 1º, em São José dos Campos.

A ação ocorreu na terça-feira (27) e resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas.

Ocorrência