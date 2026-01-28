A Polícia Militar apreendeu 160 gramas de drogas variadas e 175 ml de lança perfume no bairro Dom Pedro 1º, em São José dos Campos.
A ação ocorreu na terça-feira (27) e resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas.
Ocorrência
Policiais da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento na rua Antonio Rodrigues Vieria, ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas, avistaram um suspeito com uma sacola na mão.
Ele tentou evitar a abordagem seguindo em direção à avenida Lenin, mas foi alcançado. Em busca pessoal, foram localizadas drogas embaladas, prontas para venda, porém ele afirmou ser apenas um comprador.
Denúncia
Durante a averiguação, a equipe foi informada pelo atendimento 190 que uma denúncia apontava o homem como responsável pelo tráfico no local.
Além disso, indicou que o restante da droga estaria sob entulhos próximos ao local. Verificando a área, a equipe confirmou a denúncia e localizou uma sacola preta com mais drogas.
Apreensões e prisão
Ao todo, foram apreendidas:
• 20 porções de maconha (60 gramas);
• 26 pedras de crack (15 gramas);
• 18 invólucros de haxixe (55 gramas);
• 10 pinos de cocaína (30 gramas);
• 10 frascos de Lança Perfume (175 ml);
Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada no distrito policial de São José dos Campos e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.