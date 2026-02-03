Familiares e amigos do contador Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos, baleado e morto em um apartamento na região oeste de São José dos Campos, na manhã de segunda-feira (26), pedem que haja justiça na condução do caso.

Eles defendem a prisão e condenação do indiciado, o policial civil aposentado Zueber Pasqualino Grieco, de 67 anos, foi preso em flagrante após o crime. Ele é apontado como autor do disparo que matou Wagner. O policial alegou legítima defesa.