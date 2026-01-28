28 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

PM prende estrangeiro vendendo drogas na zona sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
A equipe da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu um venezuelano por tráfico de drogas em São José dos Campos.

O suspeito foi abordado na terça-feira (24), por volta das 16h45, na rua João Batista Barreto no bairro Dom Pedro 1º, zona sul do município.

Com ele foram apreendidos R$ 130 em dinheiro, além de 30 gramas de drogas, divididas em 10 gramas de maconha, 10 gramas de dry e 10 gramas de cocaína. O homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

