A equipe da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu um venezuelano por tráfico de drogas em São José dos Campos.

O suspeito foi abordado na terça-feira (24), por volta das 16h45, na rua João Batista Barreto no bairro Dom Pedro 1º, zona sul do município.

